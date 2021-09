Greenpeace fyller 50 – men toppsjef meiner det er lite å feire

utenriks

Båten med tolv idealistiske miljøaktivistar la ut frå Vancouver i Canada 15. september 1971, noko som vart starten på det som i dag er ein av dei største uavhengige miljøorganisasjonane i verda.

Målet var Amchitka-øya utanfor Alaska, der USA planla ei atomprøvesprenging.

«Galskap», tenkte Barbara Stowe då ho og broren Robert som tenåringar opplevde at foreldra hennar planla aksjonen heime i stova til familien.

– Eg må seie at far min, foreldra mine, paret Böhlen, Bob Hunter, Ben Metaclife, dei var visjonære, dei var fylte av den litt sprø ideen om at eitt enkelt individ eller ei lita gruppe menneske faktisk kan få til endringar som kan endre verda, seier Robert Stowe, som i dag er 66 år gammal og nevrolog.

Mykje støtte og medieblest

Den leigde fiskebåten, som aktivistane døypte Greenpeace, greidde ikkje å stanse prøvesprenginga, men aksjonen fekk stor merksemd, og mange amerikanarar og canadiarar støtta han.

Sidan har Greenpeace halde fram å aksjonere mot det dei meiner er miljøsyndarar verda over. Aktivistane har klatra opp på oljeplattformer i Nordsjøen og Arktis, snike seg inn i atomanlegg i Frankrike og Sverige, freista å sabotere norsk kvalfangst og stansa tjuvfiske i Barentshavet

Så seint som i midten av august prøvde fire Greenpeace-aktivistar å ta seg fram til Senterpartiets leiar Trygve Slagsvold Vedum under Arendalsuka for å gi han FNs siste klimarapport. Det greidde dei ikkje, men aksjonen nådde i det minste pressa.

50 år med aktivisme har vore krona med fleire sigrar. Den største var kanskje då okkupasjonen av den britiske oljeplattforma Brent Spar i 1995 førte til at Shells plan om å dumpe heile plattforma i Atlanterhavet, vart stansa.

Dempa feiring

Men Greenpeace-leiinga av i dag meiner at det er liten grunn til å feire førebels. femtiårsjubileet skal derfor markerast på stillferdig vis, ifølgje Jennifer Morgan, administrerande direktør i Greenpeace International.

– Det er ikkje mykje å feire akkurat no. Vi er i ei klimakrise som hastar, seier Morgan i eit intervju med nyheitsbyrået AFP ved hovudkontoret i utkanten av Amsterdam.

Morgan seier ho er djupt bekymra for at klimatiltaka som landa i verda skal einast om under klimatoppmøtet i Glasgow i oktober, langt frå vil vere nok.

– Alt vi har gjort i desse 50 åra må vi samle saman no og bruke det for å skape ei absolutt radikal og djup endring. Tida renn ut, seier Morgan, som understrekar at kjerneprinsippa i Greenpeace er dei same i dag som for 50 år sidan.

– Greenpeace starta som ein idé om at individ kan endre verda med ein idé og litt håp, seier ho.

– Eg meiner at Greenpeace har oppnådd verkeleg mirakulause ting på 50 år, føyer ho til

Tragedie i Auckland

Men organisasjonen har òg vore ramma av tragediar. I 1985 festa fransk etterretning ei bombe på Greenpeace-skipet «Rainbow Warrior» medan den låg til kai i Auckland i New Zealand. Den portugisiske fotografen Fernando Pereira vart drepen.

Kvart år blir datoen 10. juli markert av Greenpeace-aktivistar, som også i dag tek ein personleg risiko i land som Brasil, Indonesia og Kina.

I dag har Greenpeace om lag 3.500 tilsette i over 55 land, noko som gjer Greenpeace like store som enkelte av dei multinasjonale selskapa han kjempar imot.

Morgan insisterer likevel på at dei framleis er radikale sjølv om nye organisasjonar som Extinction Rebellion har overteke noko av merksemd med sine ofte spektakulære aksjonar.

Klimasøksmål

Greenpeace har sjølv ei fortid med mange mediestunt, men er no meir opptekne av langsiktige strategiar, som klimasøksmål mot regjeringar og selskap som forureinar.

Ifølgje Morgan er det òg meir samarbeid med andre miljøorganisasjonar og urbefolkningar enn før, noko ho meiner burde vore gjort oftare.

Greenpeace kjem dessutan til å engasjere seg under COP 26 i Glasgow.

– Eg er djupt bekymra. Det eg ser no, er at regjeringar nesten oppfører seg som om dei var på 1980-talet når det gjeld hastenivået på klimasaka, seier ho,

Når det gjeld femtiårsjubileet, blir det på jubileumsdagen berre ei dempa markering på kontora rundt omkring i verda torsdag.

På spørsmål om kva som er målet for dei neste 50 åra, meiner Morgan at det må vere at Greenpeace ikkje trengst meir.

– Eg går ut frå at målet må vere at Greenpeace ikkje finst meir, seier ho.

