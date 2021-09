Energibyrå ventar oljevekst i oktober

utenriks

Aukande koronasmitte i Asia har bidrege til nedgangen, leidd an av Kina, skriv IEA i månadsrapporten sin tysdag.

– Etterspurnaden etter olje er framleis under press frå den smittsame deltavarianten av covid-19 i viktige marknader, særleg i delar av Asia, skriv IEA.

Den gjennomsnittlege etterspurnaden dei siste tre månadene fall med 310.000 fat per dag. I oktober ventar IEA ein auke på 1,6 millionar fat per dag, følgt av ein vekst som held fram ut året. For heile 2021 er veksten i etterspurnad etter olje venta å bli 5,2 millionar fat per dag, følgt av ein auke på 3,2 millionar fat per dag i 2022.

Også Opec ventar vekst og skreiv i rapporten sin måndag at dei trur etterspurnaden etter olje i 2022 vil passere nivået frå før pandemien.

(©NPK)