Bøter til Facebook og Twitter i Russland

utenriks

Ein domstol i Moskva har gitt Facebook fem bøter på til saman 21 millionar rublar, ifølgje ein offisiell Telegram-kanal. Twitter er dømt til bøter på fem millionar rublar i den same domstolen. Beløpa svarer høvesvis til 2,5 millionar og 600.000 kroner.

Hittil har Facebook fått bøter på til saman 90 millionar rublar, medan beløpet for Twitter er halvparten så stort, ifølgje det statlege nyheitsbyrået Tass. Russiske styresmakter går ofte til retten mot nettselskap som ikkje fjernar innhald som blir oppfatta som ulovleg, inkludert pornografisk materiale og innlegg som blir hevda å støtte narkotika eller sjølvmord.

Dei to selskapa føyer seg dermed inn i rekkja av utanlandske teknologiselskap som blir straffa i Russland. Styresmaktene har stramma inn kontrollen over teknologigigantar med base i USA og skuldar dei for innblanding i det russiske valet denne veka.

