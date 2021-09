Væpna robot avduka av israelsk forsvarsleverandør

utenriks

Det firehjulsdrivne førarlause køyretøyet har fått namnet Rex MkII og kan utstyrast med kamera, sensorar og to maskingevær, opplyser Rani Avni, som er nestleiar for avdelinga til selskapet for autonome system.

Tilhengjarar av denne typen teknologi, seier han kan hjelpe væpna styrkar med å verne soldatane sine. Kritikarane fryktar han er eit nytt og farleg steg i retning av at robotar skal ta avgjerder om liv og død.

Rex MkII, som vart avduka på ei messe i London, blir fjernstyrt med eit nettbrett og skal vere i stand til å samle inn etterretningsinformasjon, transportere såra og skyte mot mål i nærleiken. Han er det mest avanserte i rekkja av ubemanna farkostar som er utvikla av dotterselskapet til Aerospace Industries, ELTA, dei siste 15 åra.

Det israelske forsvaret brukar i dag eit liknande, men mindre, førarlaust køyretøy kalla Jaguar til å patruljere grensa mot Gazastripa og halde oppe blokaden som vart innført i 2007.

(©NPK)