Svolt og vald truar i Burkina Faso – naudhjelpa sviktar

utenriks

Naudhjelpsresponsen står ikkje i samsvar med det skyhøge konfliktnivået, skriv organisasjonen i ei pressemelding måndag.

Situasjonen har ført til at mange må velje mellom å bli verande i eit valdsherja område eller flykte til ein stad der dei må jakte på mat i dagevis og kanskje ta til takke med blad.

Ifølgje Flyktninghjelpen kjem det av både kritisk mangel på pengar til hjelpearbeid og manglande kapasitet hos lokale styresmakter.

Organisasjonen ber regjeringa om å få bidra med å registrere flyktningar, slik at dei kan få hjelp.

– Inga hjelp

I byen Ouahigouya nord i landet har internt fordrivne søkt tilflukt på ein skule.

– Her i Ouahigouya er det inga hjelp å få. Heime i Kombri har vi nok til å brødfø oss sjølv med, men med risiko for våre eigne liv, seier Mohammed, ein bonde som er på flukt saman med familien sin.

Eit jihadistopprør har frå 2015 kasta Burkina Faso inn i ein valdsspiral, der angrep og kampar driv stadig fleire menneske på flukt. Dei siste månadene har situasjonen vorte stadig verre. Sidan april har i snitt 13.000 menneske flykta kvar einaste veke. Nær 500 sivile er drepne.

Matmangelen driv familiar ut på vandring i dagevis.

På vandring etter mat

– Svolt får deg til å rope om hjelp, men ingen kjem. Folk føler at dei ikkje lenger er ein del av Burkina Faso. Vi føler at vi ikkje er verdige hjelp, seier Bandé, ei mor som har flykta frå byen Mansila med barna sine, og som har gått i kilometer etter kilometer på jakt etter mat.

– Om valet er å døy på vegen eller døy av svolt i Mansila, er det betre å døy i eit forsøk på å komme seg ut, seier ho ifølgje pressemeldinga frå Flyktninghjelpen.

Over 1,4 millionar menneske er no internt fordrivne i Burkina Faso, ifølgje Conusar, som er den humanitære armen til regjeringa. Samtidig manglar heile 4,8 millionar menneske trygg tilgang til mat, og for 2,9 millionar er situasjonen kritisk.

Givarar har vorte bedne om å bidra med 607 millionar dollar for å dekkje hjelpebehovet i 2021, tilsvarande 5,2 milliardar kroner. Men så langt er berre ein firedel dekt inn.

(©NPK)