Prins Andrew går til motangrep

Prinsen fekk før helga overlevert søksmålet frå Virginia Giuffre som seier ho vart utsett for seksuelle overgrep av han medan ho var tenåring.

Søksmålet vart levert til heimen til prinsen i Windsor i England 27. august, ifølgje opplysningar frå domstolen i New York som har saka til behandling.

Andrews advokat i New York seier han har til hensikt å utfordre den amerikanske domstolen på om den har tilsidesett rettane hans i søksmålet frå Giuffre, ifølgje Reuters.

Andrew hevdar at søksmålet ikkje har vorte forkynt for han på korrekt vis. Ein agent for Giuffre seier at han leverte det til ein politimann ved porten til Andrews bustad, utan at han møtte prinsen sjølv.

Giuffre seier ho vart «lånt ut» til prinsen for sex av den amerikanske finansmannen Jeffrey Epstein som var ein god venn av prinsen, og som tok sitt eige liv i eit fengsel i New York i 2019 medan han venta på å bli stilt for retten for menneskehandel og overgrep mot mindreårige.

Ho seier ho vart utnytta av prinsen både i Epsteins millionbustad på Manhattan, på den private øya hans i Karibia og heime hos Epsteins venninne Ghislaine Maxwell. Maxwell sit varetektsfengsla, også ho tiltalt for menneskehandel.

Den 61 år gamle prinsen har nekta for at han hadde eit seksuelt forhold til Giuffre. Til BBC sa han i november 2019 at han ikkje hugsar å ha møtt henne, sjølv om det finst bilete av dei to saman.

