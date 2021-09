Nord-Korea har prøveskote langdistanserakettar

utenriks

KCNA melde tidleg måndag at prøveoppskytingane var vellykka.

Testoppskytingane fann stad laurdag og søndag, under oppsyn av høgtståande tenestemenn.

Rakettane flaug langs ein bane i litt over to timar (7.580 sekund) over Nord-Korea og territorialfarvatnet i landet, før dei ramma mål 1.500 kilometer unna, ifølgje KCNA.

Rakettane blir omtalte som nyutvikla. Representantar for regimet kallar rakettane «eit strategisk våpen av stor betyding».

Sør-Koras forsvarsleiing opplyser at militæret der analyserer rakettestane, basert på etterretning frå USA og Sør-Korea.

U.S. Indo-Pacific Command, den amerikanske hovudkommandoen som omfattar Stillehavsområdet, meiner rakettestane i helga utgjer ein fare for omverda.

– Denne aktiviteten understrekar Nord-Koras heldt fram fokus på å utvikle militærprogrammet og truslane det utgjer mot naboane til landet og verdssamfunnet, heiter det i ei fråsegn frå den Hawaii-baserte hovudkommandoen.

Pyongyang er underlagt ei rekkje internasjonale sanksjonar knytt til atomvåpen- og rakettprogrammet i landet.

(©NPK)