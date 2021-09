Macron-livvakt tiltalt for vald mot demonstrantar

utenriks

Ein video som viser korleis Alexandre Benalla slår ein ung mann og grip ei ung kvinne etter halsen under ein demonstrasjon i Paris, som vart svært pinleg for president Emmanuel Macron. Han hadde lova at staten skulle opptre eksemplarisk.

Det hjelpte ikkje at staben til presidenten vart skulda for å ha prøvd å dekkje over hendinga. Dei melde ikkje saka til politiet før avisa Le Monde to månader etter hendinga avslørte at det fanst eit videoopptak. Regjeringa overleverte eit mistillitsforslag i nasjonalforsamlinga, men ein senatskomité fann «alvorlege feil» i handteringa av saka.

Hevdar han har vorte syndebukk

Benalla, som no er 30 år gammal, hadde på seg politihjelm på videoen, sjølv om han hadde fått permisjon og berre skulle observere demonstrasjonen. Den tidlegare dørvakta nektar straffskuld for overfall og for å blande seg inn i ei politisak. Han seier han handla «på refleks» for å hjelpe politiet med å arrestere urolege demonstrantar.

– Det er openbert at det vart gjort feil, sjølvsagt òg frå mi side, men eg toler ein del. Og eg er langt frå den einaste som er ansvarlege for dette havariet. Eg er ein syndebukk for dei som sit med makta, skreiv han i ei bok i 2019.

Fleire tiltalte

Også Benallas venn Vincent Crase, tidlegare tryggingssjef i Macrons parti, er tiltalt i saka. Også han vart filma medan han behandla demonstrantane svært hardhendt.

I tillegg må to politimenn møte i retten, tiltalt for å ha skaffa Benalla ulovleg tilgang til overvakingsbilete han ville bruke til å vise at handlingane hans var på sin plass.

