Lågaste smittetal sidan juni i Danmark

– No er alle restriksjonar avvikla, så det er positivt at smittetalet ikkje stig. Det er eit godt utgangspunkt før hausten, når vi må forvente at smitten kjem til å auke, seier overlege Joachim Hoffmann-Petersen ved Odense universitetssjukehus.

125 covid-19-pasientar er innlagde på sjukehus, like mange som dagen før. 30 av dei ligg på intensivavdeling, 19 med respirator.

Nesten tre av fire danskar – 73,4 prosent eller 4,3 millionar menneske – er fullvaksinerte. 75,7 prosent har fått minst éin vaksinedose.

