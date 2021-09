FT: Kina krev endringar i betalingsappen Alipay

utenriks

Ei kjelde med kjennskapar til saka seier til Financial Times at Alipay blir nøydd til å skilje ut den delen av selskapet som driv med mikrolån. I dag kan brukarar av appen betale med kredittkort eller få usikra mikrolån til å kjøpe alt frå toalettpapir til berbare pc-ar.

– Regjeringa meiner monopolmakta til teknologigigantane kjem av kontrollen dei har over brukardata. Det vil styresmaktene endre, seier kjelda. Brukardata som blir brukt i lånevurdering, må overførast til eit halvstatleg kredittvurderingsselskap, seier to kjelder til avisa.

Alipay har førebels ikkje svart på førespurnaden frå FT om korleis ei slik endring vil påverke selskapet.

Morselskapet Ant Group er den største leverandør av betalingstenester i Kina. I fjor haust sette styresmaktene foten ned for ei børsnotering verd over 300 milliardar kroner for finansteknologiselskapet. Det skjedde etter at grunnleggjar Jack Ma kritiserte styresmaktene for å stå i vegen for innovasjon.

Mas forretningsimperium har vore eitt av måla når styresmaktene har teke for seg teknologiselskap for å bryte monopolmakta og styrkje datatryggleiken. Tiltaka har redusert marknadsverdien til selskapa med fleirfaldige milliardar.

(©NPK)