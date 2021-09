Deltavarianten gir kutt i Opecs prognosar

utenriks

Måndag anslo Organisasjonen av oljeeksporterande land (Opec) at vi må vente til neste år før oljeforbruket er tilbake på same nivå som før pandemien, melder Reuters.

I fjerde kvartal i år forventar Opec at etterspurnaden vil liggje på 99,7 millionar fat per dag i gjennomsnitt. Det er 110.000 fat per dag mindre enn prognosen frå førre månad.

– Den auka risikoen for fleire covid-19-tilfelle, driven fram av deltavarianten, kastar skuggar over etterspurnaden på veg inn i første kvartal. Dermed er forventninga til andre halvår i 2021 justert noko ned, og opphentinga på etterspurnadssida blir forseinka noko til første halvår 2022, heiter det i månadsrapporten som vart lagt fram måndag.

Ei raskare opphenting etter kollapsen i fjor kan løfte oljeprisen og gå imot tanken om at pandemien kan føre til varig nedgang i forbruket.

Den samla etterspurnaden for 2021 er venta å auke med 5,96 millionar fat per dag, noko som er omtrent uendra frå sist månad.

(©NPK)