Amnesty: Stadig fleire barn blir drepne i Niger

utenriks

Dette gjeld særleg i konfliktramma område ved landegrensene mot Mali og Burkina Faso, ifølgje menneskerettsorganisasjonen.

Over 60 barn har vorte drepne av væpna grupper i regionen Tillaberi nordvest i landet sidan nyttår. I tillegg har Amnesty registrert 544 døde barn knytt til konfliktar i landet samla sett dei sju første månadane i år.

Rapporten vart lagt fram måndag, to dagar etter at væpna menn på motorsyklar skaut og drap elleve sivile i landsbyen Gnarba Kouara i Tillaberi. Seks av offera tilhøyrde same familie.

Barn har vorte målskive både på skulen og heime. Medan jenter er spesielt sårbare overfor bortføringar og tvangsekteskap, er tenåringsgutar i fare for å bli rekruttert som spionar eller trent opp til å bruke våpen.

Tilgangen barna har til skule, mat og helsetenester har vorte svært ramma av konflikten, noko som også går ut over den mentale helsa til barna, påpeikar Amnesty.

Ei rekkje militsgrupper er aktive i landa i Sahel-regionen. Nokre av dei har svore truskap overfor terrornettverk som al-Qaida, IS og Boko Haram.

I Niger, eit land med rundt 23 millionar innbyggjarar, har styresmaktene liten kontroll over dei store ørkenområda utanfor byane, ein situasjon som blir ikkje berre utnytta av jihadistgrupper, men også kriminelle nettverk som menneskesmuglarar.

(©NPK)