Tidlegare venezuelansk etterretningssjef arrestert i Spania

utenriks

Carvajal som var etterretningssjef under Hugo Chávez, er etterlyst i USA, skulda for narkotikahandel. Han vart arrestert i ei leilegheit i Madrid.

Carvajal forsvann berre nokre dagar etter at ein spansk domstol i november 2019 godkjende at han kunne utleverast til USA.

Han seier at han vore i Spania heile tida, at han har bytt bustad jamleg og aldri har gått ut. Politiet seier at det er ting som tyder på at han har gått gjennom plastiske operasjonar.

Carvajal flykta frå Venezuela til Spania i februar 2019 etter at han vart sparka av president Nicolás Maduro for å ha støtta opposisjonspolitikaren Juan Guaidó.

(©NPK)