Senatet i Polen avviser omstridd medielov

Opposisjonen har fleirtal i det polske senatet. Etter å ha vorte avvist der, går no lovforslaget tilbake til underhuset, der det først vart vedteke førre månad. Dersom det framleis får nok stemmer og blir vedteke på nytt, hamnar det på president Andrzej Dudas bord for signering.

Men Duda, som tilhøyrer det regjerande lov- og rettferdspartiet, som står bak lovforslaget, har allereie sagt at han ikkje kjem til å skrive under på det, og sannsynet for at forslaget blir lov i si noverande form, er derfor liten.

Lovforslaget vil hindre at selskap utanfor EØS har ein kontrollerande aksjepost i polske medieselskap. I praksis betyr det at amerikanske Discovery må selje sin majoritetsdel i TVN, som er eitt av dei største private TV-nettverka i Polen og som har hatt ei kritisk nyheitsdekning av regjeringa.

Lovforslaget blir av enkelte sett på som eit vere eller ikkje vere for uavhengige medium i Polen.

USA har sterkt kritisert lovforslaget og åtvara om at det kan få følgjer for utanlandsinvesteringar i Polen. Utanriksminister Antony Blinken sa nyleg at USA var djupt bekymra. Han bad regjeringa i Polen om å vise at han er forplikta til å vareta demokratiske verdiar og fridommen til pressen.

