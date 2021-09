Los Angeles innfører vaksinekrav for skuleelevar

utenriks

Kravet gjeld offentlege skular, og alle elevar som er eldre enn 12 år, må vaksinerast mot covid-19 før året er omme, vedtok skulestyret i byen torsdag.

Vedtaket hos USAs nest største skulestyre kan skape presedens for andre lokale styresmakter. Det vil gjere skulekvardagen tryggare, men avgjerda vil truleg bli utfordra juridisk, påpeikar The New York Times.

Nærliggende Culver City er eitt av få skuledistrikt som har innført liknande vaksinekrav. Det vart gjort for dei 7.000 elevane til distriktet førre månad. Los Angeles har til samanlikning 630.000 elevar.

Elevar som driv med sport eller andre fritidsaktivitetar må vere fullvaksinerte innan slutten av oktober, medan andre elevar må vere vaksinert innan 19. desember.

(©NPK)