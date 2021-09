EU meiner lån til Alitalia var ulovleg

utenriks

Den italienske staten gav i 2017 eit statslån på 900 millionar euro til Alitalia – ein sum som svarer til nesten 9,2 milliardar norske kroner.

Men lånet var i strid med EU-reglane, og no må flyselskapet betale tilbake heile summen, også renter, til den italienske staten.

– Etter den grundige undersøkinga vår har vi komme fram til den konklusjonen at dei to offentlege låna til ein verdi av 900 millionar euro gitt av Italia til Alitalia gav selskapet ein urettferdig fordel over konkurrentane deira, i strid med reglane til EU for statsstøtte, seier EUs konkurransekommissær Margrethe Vestager fredag.

Alitalia hadde i 2017 eit desperat behov for likviditet. For å halde flyselskapet over vatnet vedtok Italia å skrive ut to lån til ein samla verdi av 900 millionar euro i høvesvis mai og oktober 2017.

I april 2018 gjekk EU-kommisjonen inn i saka etter å ha fått klager frå fleire konkurrerande flyselskap.

Over tre år seinare konkluderer EU-kommisjonen med at støtta var imot reglane.

(©NPK)