To lauslatne frå varetekt i dansk terrorsak

Fem personar er framleis varetektsfengsla i saka.

Men politiet har vurdert at grunnlaget fór framleis fengsling av dei to som no er lauslatne, ikkje lenger er til stades, opplyser Midt- og Vestsjællands Politi. Dei to har framleis status som sikta.

Gruppa på til saman sju personar vart arresterte i februar etter politiaksjonar mot mellom anna to adresser i Holbæk vest for København. Det dreier seg om to brør, foreldra deira, og dessutan kona til den eine broren, søster hennar og mannen til søstera. Det er uklart kven av desse som vart lauslaten torsdag.

Brørne er sikta for å ha lagt planar om å sprengje ei bombe, medan dei andre er sikta for medverknad til planane.

Politiet har tidlegare opplyst at det vart gjort beslag av våpen og ingrediensar til å lage ei bombe. I tillegg beslagla politiet eit IS-flagg, noko som gjer at dei involverte er truleg inspirert av ytterleggåande islamisme.

