Tegnell: – Behov for tilrådingar for uvaksinerte

– Allereie no er det klart at det kjem til å vere eit behov for tilrådingar for uvaksinerte, sa Tegnell på ein pressekonferanse om koronasituasjonen torsdag.

Frå slutten av månaden er det ikkje lenger nokon øvre grense på talet på deltakarar ved arrangement, og oppmodinga om å jobbe heimanfrå blir òg fjerna.

Tegnell sa at det kan bli andre reglar for uvaksinerte, og at restriksjonar kan gjeninnførast om nødvendig.

Totalt 14.702 koronasmitta personar har døydd i Sverige. 1.136.535 personar har vorte smitta.

