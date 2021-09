Taliban vil forby demonstrasjonar og kvinneidrett

utenriks

Talibans innanriksdepartement har utskrive ein ordre om å avslutte alle demonstrasjonar i landet, med mindre demonstrantane har fått godkjenning på førehand. Godkjenninga må òg gjelde slagord og banner.

Forbodet betyr truleg at kvinnene som har halde daglege demonstrasjonar med krav om like rettar med menn, ikkje får halde fram.

Slutt på kvinneidrett

Den australske fjernsynsstasjonen SBS siterer ein Taliban-talsmann på at all kvinneidrett, og særleg kvinne-cricket, skal forbydast.

– I cricket kan dei stå overfor ein situasjon der ansikt og kropp ikkje er tildekt. Islam tillèt ikkje kvinner å bli sett på den måten, seier Ahmadullah Wasiq, nestleiar for Talibans kulturkommisjon.

– I denne medietidsalderen er det bilete og videoar som folk ser på. Islam og det islamske emiratet tillèt ikkje kvinner å spele cricket eller utøve nokon annan sport der dei er utsette, seier han vidare.

Mennene får spele

I førre månad sa Wasiq til SBS at Taliban vil la mannleg cricket halde fram, og at Taliban har gitt godkjenning for det mannlege cricketlaget i landet til å dra til Australia for å spele ein treningskamp i november.

– Det er uakseptabelt stengje kvinner ute frå sport på kva nivå som helst. Vi oppmodar idrettsstyresmaktene, inkludert International Cricket Council, til å ta til motmæle mot denne forferdelege avgjerda, seier Australias idrettsminister Richard Colbeck.

