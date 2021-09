Frankrike gir gratis prevensjon til kvinner opp til 25 år

utenriks

Kunngjeringa kjem samtidig med at regjeringa til president Emmanuel Macron førebur seg på neste års valkamp, melder Reuters.

– Det er nedgang i bruken av prevensjon blant somme unge kvinner, og økonomiske årsaker er hovudgrunnen, seier finansminister Olivier Véran.

– Det er utoleleg at kvinner ikkje kan verne seg, at dei ikkje kan ha tilgang på prevensjon dersom dei ønskjer det, fordi det er for dyrt, legg han til.

Tiltaket vil koste den franske staten 21 millionar euro, om lag 215 millionar kroner, i året.

Til no har jenter opp til 18 år fått tilbod om gratis prevensjon i Frankrike.

