Første passasjerfly frå Kabul sidan USA-exit – rundt 200 evakuerte

utenriks

Dette er den første store evakueringa sidan USA og andre land fullførte tilbaketrekkinga av styrkane sine i slutten av august. Alle om bord hadde utanlandsk statsborgarskap. Ytterlegare 200 utanlandske passasjerar reiser frå landet fredag, ifølgje Qatars utsending Mutlaq bin Majed al-Qahtani.

Qatar Airways-flyet til Doha i Qatar markerer eit gjennombrot i den ikkje heilt gode koordineringa mellom USA og Afghanistans nye Taliban-styre, skriv nyheitsbyrået AP.

Ein høgtståande amerikansk tenestemann, som ønskjer å vere anonym, seier at den nye utanriksministeren og visestatsministeren i Taliban hjelpte med å organisere flyginga. Ifølgje tenestemannen var amerikanarar, tyskarar, ungararar og canadiarar blant nasjonalitetane som var om bord.

Tusenvis av afghanarar er framleis desperate etter å forlate landet i frykt for korleis det nye Taliban-regimet kan bli. Taliban har sagt at utlendingar og afghanarar med rette reisedokument får forlate landet, men folk er skeptiske til utsegnene.

Eit team med teknikarar frå Qatar og Tyrkia kom for nokre dagar sidan til Kabul for å setje flyplassen i drift igjen etter at USA trekte seg ut.

FN seier det er avgjerande for humanitær bistand at flyplassen er operativ, men det står att å sjå om fleire enn Qatar Airways er villig til å ta opp att kommersielle flygingar.

