Biden vil ha 45 prosent solenergi innan 2050

USAs energidepartement konkluderer i ein rapport med at solenergi kan stå for så mykje som 40 prosent av energiforsyninga innan 2035 og 45 prosent innan 2050. I dag er delen berre 3 prosent.

For å nå dette målet må delen nye solcellepanel blir mangedobla, seier departementet i ei fråsegn.

Omstillinga er òg avhengig av omfattande offentlege investeringar i eit kraftnett som opphavleg vart bygd for straum frå kol og naturgass, og dessutan endringar i politikken for å gjere karbonbasert energi mindre attraktiv, la departementet til.

Rapporten blir sett på som ein del av Bidens strategi for å handtere klimaendringane og sørgje for utviklinga av meir fornybar energi. Samtidig behandlar Kongressen forslaga om ei storstilt oppgradering av infrastrukturen i landet, eit behov som har vorte synleg med dei kraftige stormane i den siste tida og skogbrannar i USA.

Det kjem òg i kjølvatnet av Det kvite hus' kunngjering førre månad om at halvparten av alle bilar selde i landet innan 2030 skal vere nullutsleppsbilar – eit anna dristig mål som vil krevje at offentleg politikk, investeringar i privat sektor og preferansen til bilkjøparane trekkjer i same retning.

