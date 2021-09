Aktivistar erkjenner skuld i deltaking i Tiananmen-markering i Hongkong

utenriks

Dei tolv var tiltalte for deltaking i den ulovlege samankomsten i Victoria Park i Hongkong 4. juni i fjor, då tusenvis av innbyggjarar møtte opp for å tenne lys og syngje songar, sjølv om politiet hadde åtvara om at markeringa var lovstridig.

Sju av dei tolv var òg tiltalte for å ha oppmoda andre til å delta i markeringa.

Advokaten Albert Ho, den tidlegare folkevalde politikaren Eddie Chu, og dessutan Figo Chan, ein tidlegare leiar for Civil Human Rights front og som var kjent for å ha organisert store demokratidemonstrasjonar i byen, er blant dei tolv som erklærte seg skuldig i ein domstol i Hongkong torsdag.

Aktivistane risikerer fengsel i opptil fem år. Det er venta at alle kjem til å anke.

Tidlegare har den fengsla Apple Daily-grunnleggjaren Jimmy Lae erklært seg uskuldig i deltaking i den same markeringa. Den framståande aktivisten Joshua Wong og tre andre som også var tiltalte, erklærte seg skuldige i april og vart dømde til fengsel mellom fire og ti månader.

Forbode

Årets markering i Hongkong hadde vore forboden for andre år på rad, med tilvising til koronarestriksjonar, sjølv om det ikkje hadde vore lokale smittetilfelle på seks veker.

Tidlegare år har tusenvis av menneske møtt opp til slike minnemarkeringar i Hongkong. Kommunistpartiet i Kina har aldri tillate offentlege markeringar til minne om hendinga.

4. juni 1989 greip det kinesiske militæret brutalt inn mot demonstrasjonar for demokrati og menneskerettar på Himmelfredsplassen i Beijing. Det nøyaktige talet på døde er framleis ikkje kjent. Fleire tusen vart skadde eller arresterte.

Aksjon mot museum

I ei separat hending i Hongkong torsdag gjennomførte det nyetablerte tryggingspolitiet ein aksjon mot 4. juni-museet i byen.

Museet vart sperra av, og polititenestefolk tok med seg ei rekkje gjenstandar frå utstillinga, mellom anna bilete, ein stor museumslogo og minst 36 esker materiale, ifølgje nyheitsbyrået AFP.

Dagen før vart fire medlemmer av alliansen som står bak museet, arrestert «for å ikkje ha lagt fram informasjon» i samsvar med den nasjonale tryggingslova. Kina innført lova i byen i fjor, etter store og ofte valdelege demokratiprotestar.

Alliansen er blant fleire prodemokratiske grupper som er under etterforsking av Hongkongs nye nasjonale tryggingsorgan.

Hongkongs tidlegare kolonimakt Storbritannia har fordømt arrestasjonane på onsdag av dei fire – advokat og nestleiaren til alliansen, Chow Hang-tung, og dessutan Simon Leung, Sean Tang og Chan To-wai.

