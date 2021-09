Russlands beredskapsminister døydde under øving

utenriks

Ministeren deltok i ei beredskapsøving i dei arktiske områda i Russland. Øvinga byrja tysdag, ifølgje nyheitsbyrået RIA.

– Zinitsjev døydde medan han deltok i ei øving med fleire etatar for å verne den arktiske sona i naudssituasjonar. Han redda livet til ein person, skriv beredskapsdepartementet.

Fleire russiske nyheitsbyrå melder at ministeren døydde under innspelinga av ein treningsvideo for naudssituasjonar. Sjefredaktør i den statlege nyheitskanalen Russia Today (RT), Margarita Simonjan, seier at Zinitsjev døydde medan han prøvde å redde ein frå filmtemaet som sklei og fall i vatnet, ifølgje The Moscow Times. Dette er førebels ikkje stadfesta frå offisielt hald.

Zinichev hadde vore minister sidan 2018 og hadde bakgrunn frå etterretningstenestene FSB og KGB.

Han vart 55 år gammal. Kreml seier dei er informerte om dødsfallet.

