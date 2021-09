EU ut mot Talibanregjeringa

utenriks

EU seier den nye regjeringa ikkje respekterer løfta Taliban gav om å inkludere ulike etniske og religiøse grupper.

Dei 27 landa i EU har sett fem vilkår Taliban må oppfylle for at dei skal inngå samtalar med dei. Eitt av vilkåra er at dei skal danne ei mellombels regjering som inkluderer og representerer fleire ulike grupper i Afghanistan.

Blant medlemmene i det som blir rekna som ein fungerande, mellombels regjering i Afghanistan, er terrorettersøkte Sirajuddin Haqqani. Han blir ny innanriksminister. Haqqani står på terrorlista til USA, og FBI tilbyr ein dusør på 5 millionar dollar for å få han arrestert og utlevert til dei.

