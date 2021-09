Covax: Berre 20 prosent fattige får vaksine i år

utenriks

Uttalen kjem dagen etter at den Den internasjonale legemiddelindustriforeininga (IFPMA) uttalte at det vil bli produsert nok koronavaksinar til befolkninga i verda i slutten av år 2021.

Covax seier at dei no forventar å få tilgang til berre 1,425 milliardar vaksinedosar i år, som er langt unna målet om å levere to milliardar dosar ved årsskiftet.

Det er no forventa at dette målet kan nåast i første kvartal av 2022, ifølgje Verdshelseorganisasjonen (WHO), Gavi-alliansen og vaksinealliansen Cepi.

Covax tek sikte på å levere vaksinar til fattige land og andre som treng dei. Partnarar i programmet har kritisert den store forskjellen i tilgang til covid-19-vaksinar mellom rike og fattige land.

Opptil 70 prosent vaksne har fått to vaksinedosar i dei rike landa, medan i Afrika ligg denne delen på berre 6 prosent.

Ein talsperson frå Gavi-alliansen påpeikar likevel at produksjonstempoet og levering av vaksinar til fattige land snart vil auke betrakteleg.

