Blinken: Taliban må gjere seg fortent til å oppnå legitimitet

– Taliban ønskjer internasjonal legitimitet. All legitimitet, all støtte, må vere fortent, sa Blinken til journalistar i Tyskland etter å ha leidd eit ministermøte for 20 land onsdag, der Afghanistan-krisa var tema.

Uttalen kom etter at Taliban har kunngjort ei fungerande, mellombels regjering, der terroretterlyste Sirajuddin Haqqani er blant medlemmene.

Haqqani blir innanriksminister. Han står på USAs terrorliste, og FBI tilbyr ein dusør på 5 millionar dollar for å få han arrestert og utlevert.

Blinken sa òg etter møtet på onsdag at USA vil gjere det som trengst for å presse Taliban til å opne for charterflygingar for å halde fram evakueringar frå Afghanistan.

