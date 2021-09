Texas-guvernør har signert omstridd vallov

utenriks

Lovendringane inneber ei rekkje avgrensingar på moglegheitene til å stemme i delstaten. Førre veke godkjende delstatsforsamling i Texas vallova.

Det blir kutta i tida ein kan stemme søndagar, og partiske valobservatørar får meir makt. I tillegg blir fleire måtar ein tidlegare har kunna stemme på, fjerna. Døgnopne vallokale med drive-in er blant det som blir borte.

I tillegg blir valfunksjonærar nekta å fremje stemmegiving via posten. Det blir vanskelegare for veljarar som treng hjelp, til dømes med omsetjingar, og for fleire store fylke i Texas, der Demokratane gjer det sterkare, må det setjast opp direktevideo frå oppteljinga av stemmene.

Fleire organisasjonar, som mellom anna representerer minoritetar og uføre, har gått til sak mot Texas-politikarar for å stanse lova.

Lova blir godkjend etter ein månadslang kamp frå demokratisk hald mot dei foreslåtte endringane. Mellom anna forlét meir enn 50 av dei folkevalde hos Demokratane delstaten i juli, slik at delstatsforsamlinga ikkje vart rekna som vedtaksfør.

Inkludert Texas har no 18 delstatar vedteke meir enn 30 lovforslag som i all hovudsak gjer det vanskelegare å stemme.

Det republikanske partiet har drive fram endringane i kjølvatnet av påstandane til tidlegare president Donald Trump om valfusk i valet han tapte i fjor. Påstandane har vorte kategorisk avviste både av Trumps eige justisdepartement og gjennom fleire titals rettssaker, men har stort gjennomslag i republikanske krinsar i USA, blir omtalt stadig i konservative TV-kanalar og blir spreidd vidt i sosiale medium.

(©NPK)