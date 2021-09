Sverige opphevar nesten alle koronarestriksjonar

utenriks

Frå slutten av månaden er det ikkje lenger noko øvre grense på talet på deltakarar ved arrangement. Oppmodinga til å jobbe heimanfrå blir òg fjerna, men svenskane blir oppmoda til å vende tilbake til arbeidsplassen gradvis.

– Beskjeden vi sender ut i dag er at vaksinerte i prinsippet kan leve som vanleg etter 29. september. Uvaksinerte risikerer òg i framtida å bli alvorleg sjuke, og det vil vere ei bekymring når kvardagslivet går tilbake til det meir normale. Så ikkje vent, gå og vaksiner deg, seier generaldirektør Johan Carlson i Folkhälsomyndigheten (FHM) på ein pressekonferanse tysdag.

Carlson seier Sverige no ser ein tydeleg effekt av vaksinasjonen, og FHM tilrår at regjeringa held fram med å fjerne koronarestriksjonane, særleg for serveringsstader og arrangement.

Sosialminister Lena Hallengren seier høg vaksinedekning er det einaste som kan få Sverige ut av pandemien, slik at alle restriksjonar kan fjernast.

– Smittespreiinga kjem ikkje til å forsvinne heilt, men færre vil bli alvorleg sjuke når fleire er vaksinerte, seier ho.

Sjølv om mange tiltak blir oppheva i slutten av månaden, held regjeringa fast på tilrådingane om god handhygiene og om å halde seg heime når ein har symptom.

(©NPK)