Over 200 helsetidsskrift ber om politisk handling for å redde klimaet

Det medisinske tidsskriftet som blir gitt ut av Britisk Medical Association, BMJ, skriv at det er første gong at så mange vitskaplege tidsskrift i fellesskap trykkjer same uttale, ei handling som viser alvoret i situasjonen.

Leiarartikkelen blir publisert som ein opptakt til FNs hovudforsamling i september og klimatoppmøtet COP26 i Glasgow i november.

1,5 grader

– I forkant av desse avgjerande møta ber vi, redaktørar av helseskrifter verda over, om at det omgåande blir teke steg for å halde den gjennomsnittlege temperaturauken under 1,5 grader, at øydelegginga av naturen blir stansa og at det blir sett i verk tiltak for å verne folkehelsa, heiter det i artikkelen.

Redaktørane skriv at helsesituasjonen allereie har vorte dårlegare på grunn av temperaturaukar og øydelegging av natur. Dette er ei utvikling som helseansvarlege har åtvara mot i fleire tiår, heiter det.

– Forskinga er eintydig. Ein global auke på meir enn 1,5 grader over førindustrielt nivå og at stadig meir biologisk mangfald går tapt, kan føre til katastrofale følgjer for folkehelsa og bli umogleg å reversere.

Pandemien

I teksten heiter det at verda naturleg nok er overvelda av kampen mot koronapandemien, men at politiske leiarar ikkje kan vente til han er over før dei set i verk raske kutt i utsleppa.

– Den største trusselen mot folkehelsa i verda er den vedvarande mangelen på handling frå politiske leiarar, som kan halde temperaturauken under 1,5 grader. Strakstiltak som omfattar alle sektorar i samfunnet, må setjast i verk og vil gi oss alle ein meir rettferdig og sunnare klode. Vi ber på det sterkaste leiarar og regjeringar om å gjere 2021 til året då verda omsider legg om kursen, heiter det i leiarartikkelen.

Han vart måndag publisert av mellom anna The Lancet, BMJ, New England Journal of Medicine og The Chinese Science Bulletin.

