Nye massearrestasjonar i Tyrkia

utenriks

Arrestasjonane har mellom anna skjedd i Istanbul, i kystbyen Izmir og på den tyrkiskkontrollerte nordsida av Kypros, melder nyheitsbyrået Anadolu.

Det er lærarar, advokatar og soldatar blant dei som no blir mistenkte for å vere knytte til Fethullah Gülen. Fleire av dei sivile mistenkte blir skulda for å kontrollere Gülen-støttespelarar i militæret, særleg blant rekruttar.

Den islamske predikanten som held til i USA, blir skulda for å stå bak det mislykka kuppforsøket for fem år sidan. Styresmaktene i Ankara reknar nettverket hans for å vere ei terrorgruppe og skuldar det for å infiltrere statlege institusjonar. Gülen avviser skuldingane.

(©NPK)