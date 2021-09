Klimaorganisasjonar vil utsetje toppmøte

utenriks

Aukande smitte, globale forskjellar i vaksineutrullinga og strenge karakterkrav for rundt 60 «raude» land og territorium gjer det umogleg å arrangere «ein trygg, inkluderande og rettvis global klimakonferanse», heiter det i ei fråsegn frå Climate Action Network (CAN). Nettverket er ein paraplyorganisasjon for over 1.500 klimaorganisasjonar verda over.

– Vår bekymring er at dei landa som blir mest påverka av klimakrisa og som lir under manglande vaksinestøtte frå rike land, ikkje får vere med. Det har alltid vore ein skeiv maktbalanse i FNs klimasamtalar, og han blir no forsterka av ei helsekrise, seier CAN-direktør Tasneem Essop.

Klimatoppmøtet COP26 som blir halde i skotske Glasgow i november, er allereie utsett i eitt år på grunn av pandemien. Vertslandet Storbritannia seier klimarapporten FN la fram nyleg, viser «kvifor COP26 må bli gjennomført i november, slik at verdsleiarar kan komme saman og forplikte seg til å handtere klimaendringane».

– Vi jobbar utrøytteleg med partnarane våre, inkludert den skotske regjeringa og FN, for å sikre eit inkluderande, tilgjengeleg og trygt toppmøte, seier COP-sjef Alok Sharma.

