IAEA: Iran aukar lagera av høyopprikt uran

I tråd med atomavtalen frå 2015 skulle Iran ikkje anrike uran til ein opprikingsgrad over 3,67 prosent. Ein opprikingsgrad på 90 prosent blir rekna som nødvendig for bruk i atomvåpen.

I ein rapport som vart offentleggjord tysdag, anslår IAEA at Iran no har 84,3 kilo uran opprikt til 20 prosent. I ein rapport frå mai vart det anslått at Iran hadde 62,8 kilo.

Landet blir òg anteke å ha 10 kilo uran opprikt til 60 prosent, opp frå 2,4 kilo.

IAEA seier òg at aktivitetane deira i Iran har vorte undergrave.

