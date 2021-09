Frykt for uro på Brasils nasjonaldag – fleire demonstrasjonar varsla

utenriks

Med massemønstringar både for og mot den høgrepopulistiske presidenten, er det duka for ei uføreseieleg feiring av at Brasil vart uavhengig for 199 år sidan.

Omfattande tryggingstiltak er på plass i storbyane i landet for å unngå at dei to sidene støyter saman. Målet er at vegane deira ikkje skal kryssast. Det spørst likevel om det er nok; i hovudstaden Brasilia reiv Bolsonaro-støttespelarar ned ei politisperring måndag kveld.

Bolsonaro sjølv, som ofte har vorte samanlikna med Donald Trump, skal delta både i Brasilia og i São Paulo. I hovudstaden planlegg dei Bolsonaro-vennlege demonstrantane ein marsj til plassen der presidentpalasset, nasjonalforsamlinga og Høgsterett held til. Plassen er stengd for å unngå hærverk inspirert av storminga av Kongressen i USA 6. januar.

Bekymringsmelding

Ifølgje meiningsmålingane ligg presidenten an til å tape mot ekspresident Luiz Inacio Lula da Silva i valet neste år. Det er venta at han vil bruke mønstringane på tysdag til å gi tilhengjarane sine eit løft.

Samtidig meiner fleire tidlegare leiarar og politikarar frå fleire land at Bolsonaro undergrev demokratiet og gir i eit ope brev uttrykk for «alvorleg bekymring for ein umiddelbar trussel mot Brasils demokratiske institusjonar».

– Vi er årvakne og villige til å forsvare dei både før og etter 7. september, står det i brevet som mellom anna er signert av Spanias tidlegare statsminister José Luis Rodríguez Zapatero, den tidlegare finansministeren i Hellas, Yanis Varoufakis, tidlegare Labour-leiar Jeremy Corbyn i Storbritannia og Paraguays tidlegare president Fernando Lugo.

Fryktar kupp

Dei skriv at dei store marsjane mot Høgsterett og kongressen – der ytre høgre-aktivistar, militærpoliti og tenestemenn på alle nivå har vore involverte – «byggjer opp under frykta for eit kupp i det tredje største demokratiet i verda». Dei fryktar at Bolsonaro og hans allierte er i ferd med å planleggje eit militærkupp, skriv The Guardian.

– Det brasilianske folket har kjempa i fleire tiår for å sikre demokratiet etter styret til militæret. Bolsonaro må ikkje får lov til å ta det frå dei, heiter det i brevet.

