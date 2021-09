Blinken: USA jobbar med Taliban for å få folk ut av Afghanistan

utenriks

– Vi er i kontakt med Taliban om dette temaet, seinast for nokre timar sidan, sa Antony Blinken tysdag om den fortsette evakueringa av amerikanarar og utsette afghanarar.

– Taliban har ikkje nekta nokon med gyldige dokument å reise ut, sa den amerikanske utanriksministeren og la til at USA vil passe på at dei nye leiarane i Afghanistan held løftet sitt om dette. Islamistrørsla tok kontroll over hovudstaden Kabul i august, før USA si planlagde tilbaketrekking.

Utsegna frå Blinken kom i hovudstaden i Qatar, Doha. Der takka han òg Qatar for å ha hjelpt til med evakueringa av 58.000 menneske frå Afghanistan. Rundt 4.000 evakuerte er framleis i Qatar og ventar på å bli overførte til tredjeland, opplyste Qatars utanriksminister Mohammed bin Abdel-Rahman Al Thani.

