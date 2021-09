utenriks

I rapporten «You're going to your death» dokumenterer Amnesty menneskerettsbrot som tryggingsstyrkar har gjort mot 66 syrarar, inkludert 13 barn, som har vendt heim sida 2017.

Amnesty seier rapporten viser at Syria enno ikkje er trygt å vende tilbake til.

– Syriske etterretningsoffiserar har utsett kvinner, barn og menn som returnerer til Syria, for ulovleg eller vilkårleg forvaring, tortur og anna mishandling, inkludert valdtekt og seksuell vald, opplyser menneskerettsorganisasjonen.

