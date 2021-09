Taliban seier Panjshirdalen er «fullstendig erobra»

utenriks

– Med denne sigeren er landet vårt fullstendig bringa ut av krigshengjemyra, seier Talibans talsperson Zabiullah Mujahid.

Panjshirdalen nord for Kabul er det siste området der politiske leiarar ope har kjempa mot Talibans maktovertaking.

Dalen blir beskrive som vanskeleg å erobre, men søndag rykte Taliban inn i provinshovudstaden Bazarak etter å ha teke over dei nærliggjande områda.

Då opplyste Ahmad Massoud, leiar av Afghanistans nasjonale motstandsfront, at han ville forhandle om ein avtale med Taliban.

Erobringa skjer litt over tre veker etter at Taliban tok Kabul og fekk kontroll over Afghanistan.

Gruppa har mellom anna utsett å utnemne ei ny regjering fram til heile Afghanistan er under deira kontroll.