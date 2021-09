Palestinsk flukt frå israelsk høgtryggingsfengsel

utenriks

Det er svært sjeldan at nokon greier å rømme frå det strengt vakta Gilboa-fengselet. Israelske medium melder at mennene slapp unna gjennom ein tunnel, og at dei truleg fekk hjelp utanfrå.

Blant rømlingane er Zakariye Zubeidi, tidlegare leiar av ei militant gruppe i byen Jenin på Vestbreidda. Han var ein av leiarane i al-Aqsa-martyranes brigader under den andre intifadaen for 20 år sidan.

Tre andre blir beskrivne som medlemmer av gruppa Islamsk heilag krig som sona livstidsdommar for angrep på israelarar med dødeleg utfall.

Ifølgje fengselsstyresmaktene gjekk alarmen klokka 3 om natta etter at lokale innbyggjarar la merke til fleire mistenkjelege personar utanfor fengselet.

Gilboa opna i 2004 under den andre palestinske intifadaen. Hundrevis av palestinarar sit innesperra her saman med andre fangar.

På veg til Jenin?

Politiet har offentleggjort videosnuttar som viser korleis etterforskarar undersøkjer ein trong tunnel under ein vask, og dessutan eit hol rett utanfor fengselsmuren.

Det er sett opp vegsperringar, og tryggingsstyrkar patruljerer i området. Truleg er dei seks på veg til Jenin, der palestinske styresmakter ikkje har kontroll, og militante palestinarar nyleg har vore i kamp med israelske styrkar.

Jenins guvernør Akram Rajoub opplyser at overvakinga av byen er utan sidestykke.

Fire drepne

Dei siste vekene har det vore mykje uro i byen. I august braut det ut ei skotveksling då israelske soldatar kom for å jakte på mistenkte palestinarar. Skotvekslinga enda med at fire palestinarar vart drepne.

Grupper som Hamas og Islamsk heilag krig hyllar rømminga.

– Dette er ei heltemodig handling, som skapte eit stort sjokk i det israelske tryggingssystemet, seier Daoud Shehab, talsperson i Islamsk heilag krig.

(©NPK)