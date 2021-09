Kjensleladd kjemperettssak etter Bataclan-massakren

utenriks

14 av dei tiltalte skal vere til stades under rettssaka, mellom dei Salah Abdeslam, som er den einaste attlevande angriparen. Rettssaka skal vare heilt fram til slutten av mai 2022. 145 dagar er sett av til høyringar med om lag 330 advokatar, 300 overlevande, og vitnemål frå mellom anna dåverande president François Hollande.

Rettssaka etter dei traumatiske jihadistangrepa, som vart planlagde frå Syria, er utan sidestykke i omfang. Rettsdokumenta er på om lag ein million sider i 542 bind, som utgjer om lag 53 hyllemeter.

– Alle har sine eigne forventningar, men vi veit at dette er ein viktig milepæl for resten av liva våre, seier Arthur Denouveaux.

Han overlevde angrepet på konsertarenaen Bataclan, og leier organisasjonen til dei overlevande, Life for Paris. Ved sida av Bataclan vart òg fleire utestader og eit stadion angripne.

Seks blir dømde i sitt fråvær

31 år gamle Abdeslam rømde åstaden etter å ha kasta frå seg eit belte med ei sjølvmordsbombe som ikkje fungerte.

Han vart arrestert fire månader seinare i heimbyen Brussel. Abdeslam har nekta å samarbeide med etterforskinga i Frankrike, og var stort sett stille under ei anna rettssak i Belgia i 2018.

Han påstod då at han «berre stolte på Allah» og meinte retten førehandsdømde han. Eitt av dei store spørsmåla i rettssaka er om Abdeslam kjem til å uttale seg når han skal i retten i januar.

Eit anna viktig spørsmål under rettssaka blir korleis ei gruppe jihadistar kom seg inn i Frankrike utan å bli oppdaga. Etter seiande skal dei ha gøymt seg blant dei store massane med flyktningar frå Islamsk Stat i Syria.

Dei andre 13 tiltalte som blir venta å møte i retten er skulda for alt frå deltaking i planlegginga av angrepet og for å ha gitt logistisk støtte til brot på våpenlova.

Seks av dei tiltalte skal dømmast i sitt fråvær, og fem er truleg døde. I hovudsak skal desse ha vorte drepne i luftangrep i Syria, dette gjeld mellom anna dei franske brørne Fabien og Jean-Michel Clain.

Byrja på fotballstadion

Belgiske Abdelhamid Abaaoud, som blir anteken å ha vore hovudmannen bak angrepa, vart drepen av fransk politi utanfor Paris fem dagar etter angrepa.

Blodbadet i Paris byrja seint på kvelden 13. november, då jihadistar sprengde seg sjølv i lufta utanfor nasjonalstadionet Stade de France, der Frankrike spelte landskamp mot Tyskland.

President François Hollande var blant tilskodarane. Berre éin person vart drepen i dette angrepet, ein 63 år gammal portugisar ved namn Manuel Colaco Dias.

Ei gruppe jihadistar, mellom dei bror til Abdeslam, Brahim, byrja deretter å skyte vilt rundt seg frå ein bil mot ei rekkje restaurantar i ein fasjonabel del av Paris. Det var mange folk på utestadene, og på ein uvanleg varm kveld var det mange på uteserveringane. 39 menneske vart drepne i desse angrepa.

90 vart drepne på konsertarena

Det største angrepet skjedde på konsertarenaen Bataclan. Den amerikanske gruppa Eagles of Death Metal heldt konsert for ein fullsett arena. Tre jihadistar, mellom dei Abdeslam, storma inn under låten «Kiss the Devil».

90 personar vart drepne og mange fleire såra i ein veldig brutal skytemassakre på Bataclan. Dei tok òg gislar, men desse kom seg seinare i tryggleik. Politiet fekk avslutta massakren og to av dei tre gisseltakarane vart drepne.

Hollande erklærte unntakstilstand og stengde grensene. Det var første gong det vart erklært unntakstilstand i Frankrike sidan krigen i Algerie på slutten av 1950-talet. Det var det andre større terrorangrepet i Frankrike på mindre enn eit år. Ti månader tidlegare hadde jihadistar angripe redaksjonen til satirebladet Charlie Hebdo i Paris og ein jødisk matbutikk i hovudstaden, med tap av til saman 20 menneskeliv.

Ventar store kjensler

Rettssaka er òg venta å vise tydeleg dei psykiske såra til dei overlevande, dei 350 såra, og familiane til offera. Gjennom fem veker frå 28. september skal dei vitne.

– Eg må vere der. Eg kjem til å lide, men det blir eit skritt i riktig retning, seier Cristina Garrido til nyheitsbyrået AFP. Garridos son, Juan Alberto, var blant dei som vart drepne i Bataclan.

– Det eg vil, er at dei skal høyre om den smerta dei lét etter seg, seier ho frå Madrid.

Advokat Olivia Ronen leier gruppa som forsvarer Abdelsam. Ho vedgår at rettssaka vil bli svært kjensleladd, men legg til at retten må halde dette på avstand dersom dei skal kunne overhalde prinsippa i rettsstaten.

Dommen er venta å bli avsagd 24. og 25. mai neste år.

Den einaste tilsvarande rettssaka i nyare fransk historie er nettopp saka etter Charlie Hebdo-angrepet. Den rettssaka byrja i september 2020. Medan saka var undervegs vart Frankrike skaka av andre terrorangrep frå unge jihadistar, mellom dei det brutale drapet på læraren Samuel Paty og knivangrepet ved ei kyrkje i Nice.

(©NPK)