Guam stansar «Air V & V» etter smitteauke

Ordninga «Air V & V» – «Vacation and vaccination» vart lansert av turiststyresmaktene på den tropiske øya i juli for å få fart i den svært lukrative turistnæringa på Guam. No må ho likevel stansast utan å ha ført mange turistar til øya.

Guam har fram til no hatt svært låge smittetal, men med innkomsten til Delta-varianten har 910 av dei 168.000 innbyggjarane på øya vorte smitta den siste veka.

Styresmaktene har avvist ei kopling mellom Air V & V-opplegget og høgare smittetal, sidan det var strenge krav til testing og smittevern. Ei handfull fly frå Taiwan kom til øya fram til 22. august med turistar som ville la seg vaksinere.

Førre veke måtte den tropiske øya stramme inn koronareglane. Skular vart stengde og det vart innført forsamlingsavgrensingar. Berre vaksinerte får sleppe inn på utestader og andre offentlege bygg. Til saman har meir enn 10.000 vorte smitta og 150 døydde på øya under pandemien.

