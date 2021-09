Gaddafis son lauslaten frå fengsel

utenriks

Gaddafi har i fleire år sete fengsla i Hadaba-fengselet i hovudstaden Tripoli, der også fleire av dei tidlegare embetsmennene til faren sit mens ein ventar på rettssak i samband med opprøret i 2011.

Styresmaktene gir ikkje fleire opplysningar om omstenda rundt lauslatinga, men seier at ei to år gammal rettsavgjerd om Gaddafis lauslating har vorte sett i verk.

Saadi Gaddafi flykta gjennom Sahara til Niger i samband med at faren, Muammar, vart styrta i det Nato-støtta opprøret i 2011. I 2014 vart han utvist frå Niger og fengsla i Tripoli.

Etter lauslatinga kunne han fritt opphalde seg i Libya, men fleire medium melde søndag at Gaddafi allereie hadde floge til Tyrkia.

Saadi, no 47 år, var kjend for å leve som ein playboy då faren var diktator. Den tidlegare fotballspelaren har sete i fengsel skulda for å brotsverk mot demonstrantar i 2011 og for drapet på fotballtrenar Bashir al-Rayani.

I opptøyane i 2011 vart tre av dei sju sønene til diktatoren drepne, og landet har sidan vore prega av kaos og anarki. Ei rekkje militsgrupper har med støtte frå ulike land kjempa om makta i landet

Ei våpenkvile i 2020 gjorde slutt på krigen og bana veg for fredssamtalar og danninga av ei overgangsregjering i mars, før valet i desember.

(©NPK)