Etterlatne ber Russland ta ansvar under M17-rettssak

utenriks

Det rettslege etterspelet etter nedskytinga for over sju år sidan går i desse dagar føre seg i Amsterdam. Fire personar står tiltalt etter at flyginga MH17 vart treft av ein rakett medan flyet var på veg frå Nederland til Malaysia. Ingen av dei, tre russarar og ein ukrainsk statsborgar, er til stades i retten, og berre ein av dei er representerte ved ein advokat.

Måndag vitna fleire av dei etterlatne, menneske som mista barn, foreldre og søsken i flystyrten. Rundt 90 slektningar er venta å vitne dei neste dagane.

– Dei lyg

Ria van der Steen, som mista faren og stemora, siterte forfattaren Aleksandr Solsjenitsyn då ho forklarte seg:

– Dei lyg. Vi veit at dei lyg, og dei veit at vi veit at dei lyg, sa ho.

– Eg er full av hemnlyst, hat, sinne og frykt, sa Van der Steen, som var først ute i vitneboksen.

Ifølgje internasjonale etterforskarar vart flyet, som tilhøyrde Malaysia Airlines, treft av ein russiskprodusert rakett, som vart fyrt av frå separatist-kontrollerte område i Aust-Ukraina.

Russland avviser all innblanding.

Ifølgje Van der Steen er det vanskeleg å setje punktum og gå vidare før dei som har ansvaret, blir dømde.

Mista alle barna

Australske Vanessa Rizk, som mista foreldra sine, retta òg sinnet mot Russland.

– Korleis ville gjerningsmennene ha følt det viss det var deira kjære? Korleis ville Putin og den korrupte russiske regjeringa hans svart på det? spurde ho.

Peter van der Meer vitna òg måndag. Han mista dei tre døtrene sine på tolv, ti og sju år, og dessutan ekskona si, og han føler at livet er øydelagt.

– Eg håpar gjerningsmennene kjenner ein trong til å snakke ut etter historia eg har fortalt dykk i dag, slik at dei kan sjå i seg sjølve i spegelen og ikkje må lyge for barna og barnebarna sine om kva dei gjorde 17. juli 2014, sa han.

Dommaren Hendrik Steenhuis har varsla at dommen kan komme til å falle 22. september 2022, men at det kanskje ikkje vil skje før i november eller desember neste år.

