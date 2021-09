EMA vurderer tilråding om tredje vaksinedose

utenriks

I ei fråsegn måndag seier EMA at arbeidet med vurderinga er i gang. Konkret er spørsmålet om ein tredje vaksinedose skal givast seks månader etter at personar i alderen 16 år og eldre har fått to dosar.

Israel har allereie byrja å gi tredjedosar til befolkninga, og USA planlegg å opne for dette. Fleire land, mellom anna Tyskland og Frankrike, vurderer å gi ein påfyllingsdose til risikogrupper. I Noreg skal personar med svekt immunforsvar få ein tredje dose.

EMA seier dei vil komme med ei avgjerd om dei skal tilrå ein tredje dose av Pfizer-vaksinen dei kommande vekene.

(©NPK)