Storbritannia sender fire millionar Pfizer-dosar til Australia

– Flyet står på rullebanen. Det tek av i morgon. Dei dosane kjem dei næraste vekene og gjer at vi får dobla talet på Pfizer-dosar i september, sa Morrison på ein pressekonferanse fredag.

For nokre dagar sidan sikra Australia seg 500.000 Pfizer-dosar som var i ferd med å gå ut på dato frå Singapore.

Australia har hatt eitt av dei tregaste vaksineprogramma blant rike land. Berre 36,4 prosent av dei over 16 er fullvaksinerte, ifølgje vaksineregisteret i landet. Til samanlikning er 58,7 prosent av den norske befolkninga – 73,7 prosent av dei over 18 – fullvaksinerte.

Dei to mest folkerike delstatane i Australia, Victoria og New South Wales, er stengde ned og satsar på å få vaksinert befolkninga for å få bukt med utbrotet av deltavarianten som byrja i Sydney i juni.

