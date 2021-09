New Zealand har registrert sin varmaste vinter

utenriks

Den nye temperaturrekorden føyer seg inn i rekkja av stadig varmare vintrar i øystaten. Sidan 2000 har New Zealand registrert sju av dei ti varmaste vintrane sidan målingane starta i 1909.

Også åra 1970 og 1971 var prega av varme vintrar, men desse to åra ligg no heilt nede på høvesvis 18. og 13.-plass på lista.

– Det som vart vurdert til å vere uvanleg varmt på den tida, er ikkje lenger uvanleg, seier meteorolog Nava Fedaeff ved NIWA, det meteorologiske instituttet på New Zealand.

Ho viser til at variasjonar i vêret kan forkomme, men at det avgjerande for at temperaturen generelt har auka, er dei menneskeskapte utsleppa av CO2.

