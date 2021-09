Japans statsminister Suga stiller ikkje til attval

utenriks

På eit hastemøte i Det liberaldemokratiske partiet (LDP) fredag opplyste han sjølv at han ikkje ønskjer å ta attval som partileiar, ifølgje kringkastaren NHK og andre japanske medium.

Suga overtok leiarvervet i partiet i september i fjor då forgjengaren hans, Shinzo Abe, gjekk av som partileiar og statsminister av helsegrunnar.

Vinnaren av partileiarvalet 29. september blir truleg òg statsminister etter valet på ny nasjonalforsamling i oktober, dersom partiet beheld fleirtalet i underhuset eller får støtte frå koalisjonspartnarar.

Suga hadde på førehand ikkje gitt nokon hint om at han planla å trekkje seg. Snarare tvert imot var det venta at han ønskte å søkje attval som partileiar. Generalsekretær Toshihiro Nikai i LDP kallar avgjerda overraskande og beklageleg.

Nyheita vart godt motteken på børsen, og Nikkei-indeksen hadde stige over 2 prosent då handelsdagen var over. Investorar håpar at ein ny statsminister vil kunngjere ein stimuleringspakke.

Japan har brukt langt tid på å organisere vaksinasjonen mot koronaviruset. Landet har registrert nesten 16.000 dødsfall og er no inne i den femte smittebølgja si.

(©NPK)