«Sjaman» erklærte seg skuldig for Kongress-storming

utenriks

I ein føderal domstol i Washington fredag sa Chansley seg skuldig i å ha hindra ei offentleg handling.

Ifølgje New York Times vil påtalemakta leggje ned påstand om mellom 41 og 51 månaders fengsel for 33-åringen.

Under storminga av Kongressen var Chansley lett attkjennande med det karakteristiske antrekket sitt, som inkluderer horn og pelskappe. Han vart arrestert og sikta kort tid etter storminga.

– Sidan 6. januar har han gått gjennom ein prosess med smerte, depresjon, isolasjon, refleksjon og erkjenning av psykiske helseproblem og har erkjent at han må jobbe meir med seg sjølv, seier forsvarar Al Watkins til CNN. Advokaten har fleire gonger freista å få Chansley lauslaten, men retten har fleire gonger komme fram til at 33-åringen utgjer ein for stor fare.

Rundt 600 personar er sikta etter storminga av Kongressen. Fem menneske døydde under opptøyane, og fire politifolk som var på jobb den dagen, har seinare teke sine eige liv.

(©NPK)