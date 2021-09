WHO: Afrika når ikkje viktig vaksinemål

utenriks

42 av Afrikas 54 nasjonar ligg an til ikkje å nå målet dersom ikkje vaksinasjonstakten blir trappa betydeleg opp, seier Verdshelseorganisasjonens Afrika-kontor.

– Hamstring av vaksinar har halde Afrika tilbake, og vi treng desperat fleire vaksinar, seier Matshidiso Moeti, WHOs regiondirektør for Afrika, medan ei rekkje rike land er i gang med å setje ein tredje dose.

Tilgangen på vaksinar har betra seg, og WHO seier at 21 millionar dosar kom i august gjennom Covax-systemet, like mange som i dei fire tidlegare månadene. Men det er likevel ikkje nok til å nå målet.

Ekspertane fryktar at vaksineskepsis og frykt for biverknader skal forlengje pandemien i Afrika. 26 land har brukt mindre enn halvparten av dei vaksinane dei har fått.

Ni land, inkludert Sør-Afrika, Marokko og Tunisia, har nådd WHO-målet om å vaksinere dei 10 prosent mest sårbare.

