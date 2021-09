Uvêret Ida herjar aust i USA – unntakstilstand i fleire delstatar

utenriks

Fleire delar av storbyen New York er overfløymde, og T-banen måtte stansast natt til torsdag. Berre naudetatane fekk lov til å ferdast i gatene på ettermiddagen lokal tid.

Onsdag kveld kom det 8 centimeter regn i Central Park på éin time, noko som var ny rekord med klar margin.

Delstatane New York og New Jersey har begge erklært unntakstilstand. Det har òg ordførar Bill de Blasio i byen New York. TV-kanalen NBC melder at til saman seks menneske er omkomne.

Demning nær brestepunktet

I nærleiken av byen Johnstown i Pennsylvania har vasstanden ved ei demning vorte så høg at tusenvis har måtta evakuere, etter at det i enkelte område har falle nesten 13 centimeter regn.

Byen vart i 1889 ramma av ein stor flaum som førte til at ei demning brast. Den gong omkom 2.200 menneske då store vassmassar kom fossande inn i eit tettbygt strøk.

Stengde vegar og straumlause bustader

Andre stader i Pennsylvania har Ida ført til at mange skular og forretningar har måtta stengje dørene. Rundt 150 vegar er stengde, og også på mange andre er det no umogleg å køyre.

Rundt 18.000 kundar er utan straum, 12.000 av dei sentralt i Pennsylvania.

Uvêret heldt fram austover onsdag kveld, og vêrtenesta NWS har stadfesta at minst éin tornado har oppstått. I sosiale medium er det lagt ut fleire bilete og videoar av bustader som er raserte av vinden, og dessutan tak som har losna frå bygg sør i New Jersey, like ved grensa mot Pennsylvania.

Unntakstilstand i New Jersey

New Jersey-guvernør Phil Murphy har erklært unntakstilstand. I byen Lambertville har innbyggjarar lagt ut bilete i sosiale medium av store vassmengder i gatene og bilar som er under vatn.

I Virginia har nesten 20 bustader vorte skove av grunnmuren av springflod, og fleire campingvogner vart tekne av vatn vest i delstaten.

Tornadovarsel

I New York-bydelen Bronx er det lagt ut video av fleire bilar som er heilt eller delvis under vatn. Det er utskrive tornadovarsel både her og ei rekkje andre stader i regionen.

Også flyplassen Newark er hardt ramma. I ei fråsegn heiter det at det er «alvorleg flaum» på flyplassen, og det har vorte lagt ut video i sosiale medium av store vassmengder inne på flyplassen. Alle flygingar er mellombels sett på vent.

I Massachusetts lenger nord er det utskrive farevarsel for springflod i Boston og store delar av delstaten, skriv Boston Herald.

Den neste tropiske stormen, Larry, er allereie på veg over Atlanterhavet. Han blir spådd å bli ein større tropisk orkan i løpet av laurdagen.

(©NPK)