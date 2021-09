Svensk politi trur eksplosjon var oppgjer i kriminelt miljø

utenriks

Politiet i byen vart varsla av at mange innringjarar ved 3-tida natt til torsdag melde frå om eit høgt smell. Utanfor garasjen ved ein bustad vart ein mann med alvorlege skadar funnen. Mannen vart frakta til sjukehus, men ved 7.30-tida opplyste politiet at mannen døydde av skadane.

– Den avdøde mannen er sterkt knytt til eit lokalt kriminelt nettverk. Ein av hypotesane vi arbeider etter, er at han handterte ein form for sprengladning, som gjekk av, og at han var mynta på ein som bur i nærleiken, seier talsmann Johan Borg for det lokale politiet.

Han opplyser at politiet ser på saka som eit oppgjer i eit kriminelt miljø. Dei ser svært alvorleg på det som er skjedde og karakteriserer saka som eit drapsforsøk som har utsett allmenta for fare.

Tre personar var torsdag formiddag henta inn til avhøyr hos politiet, men dei er ikkje sikta for noko i samband med saka.

